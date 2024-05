Erinnerung an Hans-Jürgen Rusczyk: Ein begeisterter Radsportler und Filmer aus Burg

Burg. - Morgens in aller Frühe raus aus den Federn, um im Burger Erlenbruch die Wildschweine in der Suhle zu filmen oder den kapitalen Rehbock, wenn er aus dem Feld in den Bestand zieht. Für Hans-Jürgen Rusczyk war das Leidenschaft und Profession zugleich – auch durch die eigenen Erlebnisse mit Wildschweinforscher Dr. Heinz Meynhardt, dessen Freundeskreis er mit gründete. Stundenlang konnte der studierte Berufsschullehrer nach seinen Ansitzen die Erlebnisse schildern - mit viel Enthusiasmus und stets leuchtenden Augen.

Das ist Geschichte. Vor wenigen Tagen ist Hansi, wie ihn seine vielen Freunde nannten, im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Erinnerungen an den versierten Sport- und Tierfilmer leben aber fort. Schon deshalb, weil er – oft mit Dr. Ulrich Weber zusammen – Schulkassen oder Gruppen der Volkssolidarität bei Vorträgen die Natur mit ihrer vielfältigen Tierwelt näher brachte.

Sein Herz gehörte darüber hinaus dem Radsport, seine sportliche Laufbahn begann mit 14 Jahren in Zerbst. Der begnadete Sprinter schaffte es bis zu den besten Nachwuchsfahrern der DDR. Nicht von ungefähr trug er auch das Auswahltrikot der DDR-Nationalmannschaft und stand auch mit Radweltmeister Täve Schur auf dem Podiumsplatz. 2022 wurde Hansi in die Bundes-Ehren-Gilde im Bund Deutscher Radfahrer aufgenommen.

Ein Lebensweg hat sich nun geschlossen.