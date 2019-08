Ein Mann hat sich in der Justizvollzugsanstalt Burg das Leben genommen. Wärter fanden ihn stranguliert in seiner Zelle.

Burg (vs) l Ein 25-jähriger Gefängnisinsasse hat sich am Freitagnachmittag in der JVA Burg das Leben genommen. Wie das Justizministerium am Montag mitteilt, sei der afghanische Staatsbürger stranguliert in seiner Zelle aufgefunden worden.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der 25-Jährige saß seit Mai 2019 wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung in der JVA Burg.