Energieeffizientes Einfamilienhaus Erste grüne Hausnummer in Gommern

Die 33. Grüne Hausnummer in Sachsen-Anhalt wurde in dieser Woche in Gommern verliehen. Das neugebaute Haus von Jennifer und Felix Steeger erfüllte alle Kriterien, um die Auszeichnung als besonders energieeffizient zu erhalten.