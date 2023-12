Burg - So sang-und klanglos wollten sich die Gymnasiasten nicht in die Weihnachtsferien verabschieden. Deshalb wurde schnell nach einem Ersatz für die ausgefallenen Adventskonzerte gesucht. „Erst sollte es eine Veranstaltung am Vormittag sein, dann fiel die Entscheidung für einen Weihnachtsmarkt am Nachmittag“, sagte Schulleiter Thomas Dreher im Gespräch mit der Volksstimme.

Zehnt- bis Zwölftklässler und Lehrer tüftelten emsig und in kurzer Zeit an einem Plan und einem Programm für den Weihnachtsmarkt, den es noch nie im Roland-Gymnasium gegeben hatte. Und die Premiere war höchst gelungen. An vielen Ständen duftete es nach weihnachtlichen Leckereien, es gab einen Losverkauf, Dosenwerfen und Glücksrad. Und auch das Bühnenprogramm konnte sich sehen und hören lassen - und animierte die zahlreichen Weihnachtsmarktbesucher zum Mitmachen.