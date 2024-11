Große Auszeichnung für Nokera aus Möckern: Das Unternehmen erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 für seine Wohngebäude in Holzbauweise. Ein Preis, der Strahlkraft in ganz Europa hat.

Nokera aus Möckern erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, wie am Montag bekannt wurde. Das Unternehmen fertigt Wohngebäude in serieller Holzbauweise.

Möckern/vs. - Wow! Nachdem Nokera aus Möckern, ein Unternehmen das Wohngebäude in serieller Holzbauweise produziert, zuletzt einen Riesenauftrag an Land gezogen hatte, ist das Unternehmen nun mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen 2025 in der Kategorie „Bauindustrie“ ausgezeichnet worden.

Das gaben die Organisatoren des Preises, Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, am Montagmorgen bekannt.

Jury: Nokera aus Möckern hat Vorbild-Charakter für nachhaltige Bauweise

In ihrer Ankündigung lobten die Experten Nokera als Unternehmen mit Vorbildcharakter, das „besonders wirksame, beispielhafte Beiträge zur Transformation geleistet” hat. Durch Digitalisierung, Standardisierung und eine hohe Eigenfertigungstiefe schaffe es Nokera, hochwertige und klimaneutrale Häuser in kurzer Zeit zu bauen, die zudem die Bedingungen für geförderten Wohnraum erfüllen.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Die feierliche Preisverleihung findet am 28. November 2024 in Düsseldorf statt.

Weltweit größte Fabrik für serielle Holzbauweise

Nokera wurde 2021 gegründet und betreibt nahe Magdeburg die weltweit größte Fabrik zur Produktion von Wohngebäuden in serieller Holzbauweise – die Produktionsstätte ist 116.000 Quadratmeter oder fast 17 Fußballfelder groß. Nokera kann dort pro Jahr bis zu 30.000 Wohneinheiten seriell herstellen und sanieren.

Aktuell realisiert das Unternehmen die ersten großen Bauprojekte, u.a. in Mannheim. Dort hat das kommunale Wohnungsunternehmen GBG im Juni 361 Wohnungen gekauft, die von NOKERA errichtet wurden bzw. teilweise noch im Bau sind.

Nahezu alle der Wohnungen sind öffentlich gefördert und werden darum preisgünstig vermietet. Jan Hedding, Co-Ceo von Nokera, sagte: "Schon die Tatsache, mit diesem Konzept als junges Unternehmen im vergangenen Jahr unter die Finalisten des Deutschen Nachhaltigkeitspreises gekommen zu sein, hat uns mit Stolz erfüllt. Jetzt Sieger zu sein, ist ein großartiger Erfolg.“