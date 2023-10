Ob Abend- oder Partykleid – Marila Zielke aus Burg bei Magdeburg macht in beiden nicht nur eine gute Figur, sie gibt der Mode auch einen besonderen Glanz. Die junge Frau aus der Kreisstadt zieht es immer mehr auf die Laufstege Deutschlands.

Eine Unternehmerin, die modelt: Marila Zielke aus Burg im pinkfarbenen Kleid auf der Fashionweek in Nürnberg.

Burg - Wer modelt, kann sich kleiden. Mit einem modischen Hut, der wie angegossen passt, ist Marila Zielke auf der Terrasse eines Burger Cafes schon der Hingucker. „Ich find“s angenehm“, freut sie sich über den einen oder anderen Blick.

Marila Zielke aus Sachsen-Anhalz ist mit 39 Jahren als Model erfolgreich. (Kamera: Nadja Helmer, Jennifer Nelly Steen, Schnitt: Bernd Stiasny)

Warum soll das auch nicht so sein? Zugegeben: Ein bisschen Mut gehört im Alltag auch dazu – und Selbstbewusstsein natürlich. Über beides verfügt Marila Zielke von Kindesbeinen an, gepaart mit Spaß am Leben.

Sonst hätte sie früher nicht mit zu den Aktiven beim Tanzsportclub Blau-Gold gehört. Dort, wo Bewegung nach Choreografie und Rhythmus im Einklang sein müssen. „Es war eine schöne und lehrreiche Zeit“, schwärmt die junge Frau.

Dass die Erfahrungen und die Freude sie heute noch begleiten, liegt nahe. Denn auf der Bühne ist sie gern und die Blicke zieht sie auch wieder auf sich. Genau genommen sind es heute die Laufstege, auf denen die Burgerin leidenschaftlich gern modelt und wofür sie auch weite Wege über Sachsen-Anhalt hinaus in Kauf nimmt.

„Diese Schauen haben schon einen hohen Anspruch und jeder kann sich beweisen.“ Das macht sie gern. Und zwar zeigen, dass eine Frau auch mit 39 Jahren nicht nur rege gebucht wird, sondern auch Spitzenmode präsentieren kann, die anschließend die Geschäfte erobern soll.

Das Rampenlicht verleiht dabei eine besondere Stimmung mit dem passenden Licht, gespannten Momenten und jede Menge Fotografen und Influenca.

Modisch auch im Alltag gekleidet: Marina Zielke in einem Cafè in der Burger Innenstadt. Foto: Mario Kraus

Wie auf der Fashionweek in Nürnberg im Juli. „Es war schon etwas Besonderes, den 40 Meter langen Laufsteg zu rocken.“ Gleich drei Designer hat sie auf dieser bundesweit renommierten Veranstaltung vertreten – mit einem sportlichen Outfit, der erwähnten Abendmode und ein Partykleid.

Marila Zielke auf der Fashion Week: unter 450 Bewerbern in Nürnberg durchgesetzt

Schon das Auswahlverfahren hatte es in sich. Von mehr als 450 Bewerbern konnten am Ende nur maximal 50 die Kollektionen an ihre Haut lassen.

Mehr noch: Bei der Wahl zur Misses Heidemodel 2023 in Bad Bodenteich belegte sie den 3. Platz. Die Wahl wird ausgerichtet von der Miss Germany Organisation (MGO) und ausgestattet von Phillin Dubiel, Brautmodenausstatterin aus Magdeburg.

Die Liste der Schauen, darunter auch solche wie die bekannten Hochzeitsmessen in der Altmark, ist ebenso lang wie die Zahl der Follower auf ihrem Instagram-Account, auf dem sich alles rund ums Modeln mit Terminen und Höhepunkten abspielt. Wer soweit ist, hat einen beachtlichen Weg hinter sich. Das alles will gemanagt werden.

Eisener Wille und viel Disziplin für das Abenteuer Modeln

Für Marila Zielke ist deshalb jeder Tag getaktet – von morgens bis abends. „Das geht nicht anders, wenn man beruflich auf der Höhe der Zeit sein will und auch das Familienleben und vor allem unsere dreijährige Tochter nicht zu kurz kommen sollen“, sagt sie. Immerhin führt sie seit Jahren eine regionale Nachrichtenplattform, studierte davor Medienbildung an der Uni Magdeburg und volontierte bei einem Radiosender.

Ein Baustein für ihr Erfolgsgeheimnis ist neben einem starken Willen die eiserne Disziplin, um viele Dinge unter einen Hut zu bekommen, lacht sie – und schaut dabei wieder auf den echten, den gerade ein älteres Paar längere Zeit beim Vorübergehen mustert.

„Und außerdem nehme ich mir gelegentlich die Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen. Aber das machen ja andere auch, damit sie fit bleiben.“ Sie arbeitet sich nicht unbedingt an den Geräten ab, sondern hat es dabei hauptsächlich aufs Boxen und Laufen abgesehen. „Das stärkt Kraft und Ausdauer und macht den Kopf frei.“

Marila Zielke als Model - die Familie steht hinter der "Power-Mami"

Mittlerweile summt das Handy und neue Mitteilungen trudeln ein, die eine oder andere Absprache muss noch getextet werden, der Terminkalender zeigt noch farblich an, dass der Tag noch einiges zu bieten hat.

„Zum Glück“, sagt sie dabei, „stehen mein Mann, meine Mutti und die Familie hinter mir und begleiten mich schon mal zu den Auftritten. Das macht vieles leichter.“ Und überhaupt: Sie will vor allem auch anderen Mut machen, dass es sich auch lohne, seinen Träumen nachzugehen. Auch als Mutter und auch dann, wenn man nicht mehr zu den Jüngsten zählt. „Das ist mir besonders wichtig.

Die Model-Branche wandelt sich auch. Ich stehe gern für alle Power-Mamis“. Kein Wunder, dass sie schon angesprochen wurde, sich bei der kommenden Miss-Sachsen-Anhalt-Wahl zu beteiligen.

Freilich eine etwas andere Art der Präsentation. „Na ja, dabei sein ist halt alles.“ Außerdem will sie sich weiteren Zielen stellen wie Fashionweeks im Ausland. Paris, Mailand oder New York haben sich dabei Namen gemacht. Und vielleicht kann Marila Ziele die Brücke schlagen.