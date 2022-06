Feldsteinkirche Körbelitz: Malereien von 1650 entdeckt

Die im Innenraum sanierte Kirche in Körbelitz erstrahlt in neuer Farbe. Deckenmalereien wurden wieder hervorgeholt, der Turmraum frisch verputzt. Jetzt präsentierte sich St.- Pancratii bei einem Tag der offenen Kirche.

Der sanierte Altarraum mit den restaurierten Malereien in der Feldsteinkirche in Körbelitz.

Körbelitz - Im Dezember 2020 waren gleich mehrere Gewerke angerückt, um die Innenräume der evangelischen Kirche in Körbelitz zu sanieren. Maurer, Maler und Restauratoren nahmen ihre Arbeit auf. Sie verputzten den Innenraum des Turmes neu und restaurierten im Chorraum die Deckenmalereien, die in früheren Zeiten übermalt worden waren. Alte Fotos gaben dabei den Restauratoren Fronk Krai und Oliver Dehn aus Potsdam einen Eindruck davon, wie die Malereien ausgesehen haben, die um 1900 entstanden sein müssen. Auf diese Weise konnten die Ornamente so originalgetreu wie möglich wieder an die Decke gebracht werden.