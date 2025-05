Die Feuerwehr Burg ist am 1. Mai 2025 stundenlang im Einsatz gewesen, weil ein Hund seinen Jagdtrieb entdeckt hat. Das Tier war in einem Dachsbau verschwunden und kam nicht mehr raus.

Der Hund wurde nach langer schweißtreibender Arbeit von Dirk Hansen von der Feuerwehr Burg schließlich gerettet. Das Tier war in einem Dachsbau verschwunden.

Burg. - Schweißtreibender wie auch ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Burg am Donnerstag, 1. Mai 2025. Ein Hundebesitzer war verzweifelt, weil sein Tier in einem Dachsbau verschwand und nicht wieder auftauchte.

Feuerwehr Burg rettet Hund aus Dachsbau

In den Nachmittagsstunden hatte ein Hund bei einem Streifzug durch das Burger Umland scheinbar gefallen an seinem Jagdtrieb gefunden. Das Tier war in einen Dachsbau verschwunden.

Der Hund hatte sich in einem Waldstück bei Burg tief in einem Dachsbau festgesetzt. Die Feuerwehr musste ran - Versuche, das Tier zu greifen, misslangen zunächst. Foto: Feuerwehr Burg

Die Versuche des Herrchens, den Vierbeiner zum Verlassen zu überreden, hatten keinen Erfolg. Kurz vor 16 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus, nachdem der Hundebesitzer seine missliche Lage der Einsatzleitstelle gemeldet hatte.

Hund im Dachsbau: Bagger bei Rettungsaktion im Einsatz

Mit allen zur Verfügung stehenden Mittel sei der Zugang zum Dachsbau vergrößert worden, um den Hund eventuell greifen zu können, wie es von der Feuerwehr heißt. Aber auch das klappte nicht.

Ein Hund war in einem Waldstück bei Burg gefangen. Ein Bagger musste anrücken und helfen. Foto: Feuerwehr Burg

Nach Rücksprache mit dem Hundefreund sei dann ein Bauunternehmen aus Reesen hinzugezogen worden. Geschäftsführer Marek Müller stellte einen Bagger samt Bediener zur Verfügung.

Einsatz der Feuerwehr dauert mehr als zwei Stunden

Mit dem Start der Arbeiten wurde es dem Hund dann wohl zu viel. Er verließ den Dachsbau und wurde nach einem beherzten Griff geschnappt. Der Hundebesitzer war glücklich. Die Feuerwehr ebenso, dass sie helfen konnte.

Gegen 18.30 Uhr war der schweißtreibende und kräftezehrende Einsatz schließlich beendet. Passend am Tag der Arbeit. Dank gelte der Firma, die unkompliziert und schnell den Einsatz unterstützt habe.