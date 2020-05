Auf de A2 bei Burg gab es Mittwoch einen Unfall mit zwei Lastern.

Burg (dt) l Auf der A2 zwischen Burg-Ost und dem Rastplatz Ihlegrund-Süd in Fahrtrichtung Berlin sind am Mittwochnachmittag zwei Laster kollidiert. Ersten Informationen der Feuerwehr Burg zufolge ist ein Lkw auf einen am Seitenrand stehen Laster aufgefahren. Im weiteren Verlauf ist der Sattelzug dann von der Fahrbahn abgekommen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Kurzzeitig sperrte die Polizei für die Unfallaufnahme alle Fahrspuren in Richtung Berlin. Schnell bildete sich über mehrere Kilometer ein Stau. Mittlerweile wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Weitere Informationen folgen.