Feuerwehrsport: „Team Tryppehna“ ganz oben dabei

Möckern - Sie tragen den Namen der Stadt Möckern in alle (Feuerwehrsport-)Welt und locken seit acht Jahren auch Brandbekämpfer aus ganz Mitteldeutschland zum „Lindenpokal“ in die Ehlestadt. Die Rede ist vom „Feuerwehrsportteam Tryppehna“. Nun hat das Team in der Szene sportbegeisterter Brandschützer einmal mehr von sich Reden gemacht: Man wurde fünftbestes Team in ganz Deutschland.