Fit und gesund im höheren Alter - Tipps für mehr Dynamik mit Bewegung und Ernährung

Bewegung und gesunde Ernährung sind in jedem Alter hilfreich. Wie dies aber besonders im fortgeschrittenen Alter das Leben positiv beeinflussen kann, berichtete Apothekerin Diana Rose beim ersten Gesprächs-Café im Soziokulturellen Zentrum in Burg.

Burg - „Ich muss gestehen, ich schaffe das auch nicht immer, jeden Tag die optimale Menge an gesunden Lebensmitteln zu mir zu nehmen“, räumt Diana Rose, Inhaberin der Roland Apotheke in Burg, ein. Dies sei aber auch nicht so schlimm, wenn man darauf achten würde, im Großen und Ganzen gesunde und frische Lebensmittel auf dem Speiseplan zu haben. Worauf man genau achten sollte, erklärte die Apothekerin beim ersten Gesprächs-Café im Soziokulturellen Zentrum in Burg. Das Gesprächs-Café soll einmal im Monat mit einem unterschiedlichen Motto stattfinden, berichtet Maximillian Schönborn vom Mehrgenerationenhaus. Zum Auftakt wurde ein Thema ausgesucht, das für viele Menschen jeden Tag präsent ist, nämlich ihre Gesundheit. „Wir wollen Tipps geben, wie man gerade in der zweiten Lebenshälfte gesund und fit bleibt“, erklärt Schönborn.

Infos auch für Allergiker

Auf die Tipps sind Brigitte Knorre und Rita Rülicke gespannt. „Ich erhoffe mir von der heutigen Veranstaltung in erster Linie Informationen“, berichtet Brigitte Knorre. „Ansonsten lasse ich mich überraschen, aber ich hoffe schon, dass ich einige Tipps mitnehmen kann, die ich in meinem Leben umsetzen kann.“ Gerade im Hinblick auf das Alter interessiert sie folgender Aspekt: „Ich hoffe, dass ich auch Informationen bekomme, welche Vorgänge oder gesundheitliche Probleme im Alter vielleicht normal sind, dass man sich darüber eigentlich weniger Sorgen machen muss, weil das Prozesse sind, die jeder mit der Zeit durchläuft.“

Ihre Sitznachbarin Rita Rülicke hat ähnliche Motive für den Besuch der Veranstaltung. „Natürlich möchte ich wissen, wie ich dauerhaft fit und gesund bleibe. Für mich ist das ein besonderes Anliegen, denn ich bin Allergikerin, und da muss ich natürlich auf meine Gesundheit achten. Und jeder wird nun mal älter, und dabei muss man die Gesundheit schon genauer im Blick behalten.“

Kaffee und Wein in Maßen

Die beiden Damen gönnen sich einen Kaffee und stellen sich die Frage, ob dies der Gesundheit zuträglich ist. Diana Rose gibt Entwarnung. Kaffee ist in Maßen nicht bedenklich. „Es spricht auch nichts dagegen, gelegentlich ein Glas Wein zu trinken. Das sollte man nur nicht in großen Mengen und regelmäßig machen.“ Wovor sie allerdings warnt ist Zucker. Dieser sei in größeren Mengen der Gesundheit alles andere als zuträglich. Sie empfiehlt stattdessen auf gesunde, frische Lebensmittel zurückzugreifen. „Dabei muss es nicht mal immer Bio sein, viel wichtiger ist, dass man Obst und Gemüse regional, beispielsweise auf einem Markt, kauft. Denn frische Lebensmittel mit kurzen Lieferwegen sind für eine vitaminreiche Ernährung am besten.“

Auch der Aspekt der Bewegung wird angesprochen. Dabei ist es nicht nötig, für lange Zeit anstrengende Sportarten auszuüben. Schon eine halbe Stunde moderate körperliche Aktivität wie spazieren gehen oder Gartenarbeit wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Gerade Bewegung sei in den vergangenen eineinhalb Jahren bei vielen Menschen zu kurz gekommen. „Die Corona-Pandemie hat da wirklich einige Probleme bereitet. Gerade im höheren Alter sollte man sich regelmäßig bewegen, und lange Zeit waren Sportangebote für Senioren nicht möglich und derzeit beobachte ich, dass sich viele ältere Menschen noch nicht trauen, wieder die gewohnten Aktivitäten aufzunehmen.“

Spende im Gepäck

Diana Rose hatte allerdings nicht nur viele Tipps und Informationen im Gepäck, sondern auch eine Spende für das Mehrgenerationenhaus. 500 Euro überreichte sie der Einrichtung. Das Geld stammt aus den Spenden für Kalender, die ihre Vorgängerin im vergangenen Jahr gesammelt hatte. Sie möchte in diesem Jahr diese Tradition fortführen. „Die Kunden können in der Apotheke einen Kalender erhalten und werden um eine Spende gebeten. Dieses Geld wird dann gesammelt und an eine Einrichtung oder ein Projekt übergeben“, erklärt Diana Rose. Da sie die generationsübergreifende Arbeit des Mehrgenerationenhauses überzeugt hatte, erhielt dies dieses Mal die Spende.