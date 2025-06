Burg - Es handelt sich um eine Summe im fünfstelligen Bereich: Zwischen dem 2. Juni bis 3. Juli 2023 nimmt die 30-jährige Angeklagte einen Zweitjob aus einer Internetannounce an. Ihre Aufgabe: Gelder in Bitcoin umzuwandeln und an ein bestimmtes Internetwallet der Firma transferieren. Die Geldbeträge, die in diesem Zeitraum verschoben wurden, stammen jedoch aus Betrugsmaschen. Dafür muss sich die Möckeranerin für Geldwäsche vor dem Amtsgericht Burg verantworten.

