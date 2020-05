In Gübs wurde eine Granate auf einem Acker entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte den Gegenstand sichern.

Gübs (vs) l Ein Bewohner aus Gübs hat am Donnerstagnachmittag eine Granate auf einem Acker gefunden. Er sei mit dem Fahrrad auf der Straße zwischen der Umflut und Gübs unterwegs gewesen, als er eine metallische, halb verrostete Kugel entdeckte. Er vermutete, dass es sich um eine alte Granate handelt, die beim Umpflügen nach Jahrzehnten an die Oberfläche gelangt ist. Er kontaktierte die Polizei. Diese bestätigte den Verdacht. Es wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst angefordert. Dieser transportierte den Gegenstand ab.