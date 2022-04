Für Schwimmhalle Burg wird das neue Edelstahlbecken montiert

In der Burger Schwimmhalle geben sich die Handwerker derzeit die Klinke in die Hand. Die Einrichtung wird bis Frühherbst nächsten Jahres für elf Millionen Euro grundsaniert.

Burg - Im Inneren der Burger Schwimmhalle geht es in diesen Tagen ans Herzstück: Es wird geschweißt, gesägt und geschliffen. Zwischendurch sprühen im Beckenbereich schon mal die Funken. Mitarbeiter einer Spezialfirma sind damit beschäftigt, das neue Edelstahlbecken einzufügen. „Das erfordert höchste Maßarbeit“, sagt Peter May, zuständiger Mitarbeiter der Stadtverwaltung für die aktuell größte Investition von Burg. Mehrere Teile, die jetzt zusammengesetzt werden, wurden teilweise schon vorgefertigt und werden nun eingepasst. Dabei kommt es auf jede einzelne Naht an. Nicht ein noch so winziger Wassertropfen darf später entweichen. Noch bis zur Weihnachtszeit haben die Fachleute damit zu tun. Neben dem großen Becken wird auch zweites Kinderbecken niveaugleich installiert.