Einwohner fordern Reparatur Gefahr für Spaziergänger am Elbe-Havel-Kanal in Burg: Holzgeländer kaputt, aber Stadt hat eine Idee

Spaziergänger am Elbe-Havel-Kanal in Burg sollten ein Holzgeländer möglichst meiden und sich nicht in Gefahr begeben. Die Teile sind morsch und kaputt. Ist eine Reparatur in Sicht? Die Stadt hat eine Idee.