Weil es keine neue Sparkassen-Filiale in Möser gibt, will der Seniorenbeirat am Donnerstag demonstrieren. Die Sparkasse Magdeburg sieht sich zu Unrecht in Kritik.

Diese Geschäftsstelle der Sparkasse in der Thälmannstraße in Möser wird nicht wieder saniert. Automatensprenger verwüsteten die Filiale in den frühen Morgenstundenden des 26. Juli 2022. Die Schäden sind immens.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möser - Ende Juli 2022 war die Sparkassenfiliale in der Thälmannstraße in Möser bei einer Explosion schwer beschädigt worden. Seither ist sie geschlossen. Und eine neue Filiale ist weiterhin nicht in Sicht. Der Frust darüber ist bei einigen Bürgern der Gemeinde Möser so groß, dass der Gemeindeseniorenbeirat in dieser Woche demonstrieren will.