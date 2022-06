Gemeinde Biederitz bietet Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus im Akkord an

Feuerwehrkameraden, Mitarbeiter der Kindertagesstätten und der Verwaltung der Gemeinde Biederitz flatterte in diesen Tagen ein ganz besonderes Schreiben in den Briefkasten.

Biederitz - Das in dem Schreiben enthaltene Angebot solle dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren im Gemeindegebiet und die Arbeitsfähigkeit von Verwaltung und Personal in den Kindertagesstätten zu erhalten, erklärte der Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD).

Man habe es zudem insbesondere den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren erleichtern wollen, an eine Auffrischungsimpfung zu kommen, sagte Kay Gericke auch. Zudem war es zuletzt in Biederitz sowohl in den Kindertagesstätten als auch in der Verwaltung zu Einschränkungen wegen Erkrankungen und Quarantäneanordnungen bei Mitarbeitern gekommen.

Impfbereitschaft bei Feuerwehren hoch

Die Gemeinde hatte einen Sammeltermin für Auffrischungsimpfungen ihrer Mitarbeiter und Feuerwehrleute organisiert. Gemeinsam mit den Ärzten Sven und Sybille Ackmann war der Termin in der Arztpraxis Ackmann in Gerwisch anberaumt worden. 41 Kameraden und Mitarbeiter nahmen den Termin am Freitag wahr und ließen sich gegen das Coronavirus boostern.

Die Bereitschaft sich impfen zu lassen, sei bei den Ortsfeuerwehren in der Gemeinde sehr hoch, zeigte sich Gericke erfreut.

Umsetzung lief wie am Schnürchen

Im Akkord wurden die Auffrischungen in der Praxis Ackmann vorgenommen. Draußen warten, rein, anmelden, geimpft werden, Zertifikat erhalten, wieder raus. Das lief wie am Schnürchen.

Solche Angebote seien jetzt enorm wichtig, erklärte Gerwischs Ortsbürgermeisterin Karla Michalski dazu. Die Logistik für solche Dinge müsse vor Ort passieren. Es sei gut, dass die Verwaltung die Organisation dieser Termine für ihre Mitarbeiter und die Kameraden der Feuerwehren in die Hand nehme, um die Auffrischungen voranzubringen.