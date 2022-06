Gemeinde Möser plant Ermäßigung für junge Kampfhunde

Die soziale Verträglichkeit so genannter Kampfhunde kann in der Regel abschließend erst ab einem Alter von zwei Jahren beurteilt werden. Die Gemeinde Möser will das jetzt in ihrer Hundesteuersatzung berücksichtigen.

So genannte Kampfhunde können abschließend erst in einem Alter von mehr als zwei Jahren mittels Wesenstest beurteilt werden.

Möser - Wenn am 7. September der Gemeinderat Möser tagt, dann soll hierbei auch die vierte Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde beschlossen werden. Neben kleineren redaktionellen Änderungen geht es auch darum zu regeln, wie mit den Welpen als gefährlich eingestufter Hunderassen zu verfahren ist.

Laut Hundegesetz des Landes Sachsen-Anhalt müssen Hunde der Rassen Pitbull-?Terrier, American Staffordshire-?Terrier, Staffordshire-?Bullterrier, Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander einen Wesenstest absolvieren. Getestet wird dabei die Fähigkeit des Hundes zu sozialverträglichem Verhalten. Das Land hat für die Durchführung dieser Wesenstests eine Reihe von Tierärzten in Sachsen-Anhalt als Sachverständige anerkannt. Wer sich einen Hund dieser Rassen zulegt, der muss normalerweise innerhalb von sechs Monaten den Test gegenüber den Behörden vorweisen können. Wer den Wesenstest nicht oder nicht rechtzeitig nachweisen kann, der darf den Hund nicht mehr halten.

Allerdings heißt es im Hundegesetz auch: „Stellt die den Wesenstest durchführende sachverständige Person oder Einrichtung fest, dass die Fähigkeit des Hundes zu sozialverträglichem Verhalten noch nicht abschließend beurteilt werden kann, hat die zuständige Behörde der Halterin oder dem Halter des Hundes eine angemessene Frist zur Vorlage des Wesenstests zu setzen.“ Darüber hinaus bescheinigt das Gesetz auch, dass „zwingende tiermedizinische Gründe, insbesondere Alter, Gebrechlichkeit oder Krankheit des Hundes“ der Durchführung eines Wesenstestes entgegen stehen könnten.

In der Praxis sei es so, dass ein Welpe beziehungsweise ein Junghund der genannten Rassen noch keinem Wesenstest unterzogen werden könne, erläutert die Gemeinde Möser in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat. In der Regel könne erst bei Hunden ab einem Alter von zwei Jahren abschließend die Fähigkeit zu sozialverträglichem Verhalten beurteilt werden.

Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Möser sieht aber eine Steuerermäßigung für Hundehalter vor, die per Wesenstest das sozialverträgliche Verhalten ihres Hundes nachweisen können. Und dabei geht es um nicht wenig Geld. Denn wer in der Gemeinde Möser einen per Gesetz als gefährlich eingestuften Hund hält, der zahlt für den ersten Hund 600 Euro jährlich und ab dem zweiten Tier sogar 900 Euro Hundesteuer pro Jahr.

Wer mittels Wesenstest das sozialverträgliche Verhalten seines Hundes nachweisen kann, dem wird auf Antrag die Hälfte der anfallenden Steuern erlassen. Die Steuerhalbierung auf Antrag soll mit der geplanten Änderung nun auch für diejenigen gelten, die aufgrund des jungen Alters ihres Hundes die Verträglichkeit noch nicht abschließend nachweisen können. Auch sie sollen die Halbierung auf Antrag erhalten können. Gleichzeitig wird ihnen von der Verwaltung eine Frist für den Nachweis der Sozialverträglichkeit ihres Hundes gesetzt werden.

Anlass der Änderung ist die Anfrage einer Möseranerin an die Verwaltung, die sich einen jungen Hund der genannten Rassen zugelegt habe, erklärte Mösers Sachgebietsleiterin Finanzen, Karin Petzold, in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.

Ebenfalls aufgrund der Anfrage einer Halterin, so Petzold, solle mit der Änderung der Hundesteuersatzung zudem die Möglichkeit eröffnet werden, die Hundesteuer in Quartalsbeträgen zu zahlen. Die Halterin hält mehrere Hunde. Entsprechend hoch ist die finanzielle Belastung der insgesamt zu zahlenden Steuern. Auf Antrag soll es künftig möglich sein, die Hundesteuern in Teilbeträgen jeweils zum 15. des letzten Quartalsmonats zu zahlen. Dies soll für Hundehalter in der Gemeinde Möser gelten, deren Steuerschuld die Summe von 400 Euro übersteigt. Ein entsprechender Antrag soll bis zum 15. Dezember des Vorjahres gestellt werden müssen.