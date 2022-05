Gemeinderat Biederitz will Konzept und Finanzierung der Europa-Kita in Gerwisch zustimmen

Omis backen mit ihren Enkelkindern in der Europa-Kita in Gerwisch. Den Vereinbarungen mit dem Träger für 2021 soll jetzt zugestimmt werden.

Biederitz - In seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 18. November, will der Gemeinderat Biederitz das so genannte gemeindliche Einvernehmen für die Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung sowie die Entgeltvereinbarung des Jahres 2021 für die Europa-Kita in Gerwisch erteilen. Die Vereinbarungen wurden geschlossen zwischen dem Landkreis Jerichower Land, zuständig für die Aufsicht über die Kindertageseinrichtungen, und dem Träger der Kindertagesstätte, dem Europäischen Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft.