Gerwisch feiert, wann es passt: Langjähriger Chef der Freiwilligen Feuerwehr Gerwisch, Wolfgang Beckmann, hält Festrede zum Jubiläum

Die Tanzgruppen der Ortsfeuerwehr, die Firegirls und die Firebabys sorgten zum Jubiläum für Stimmung im Festzelt in der Kombüse unterm Leuchtturm. Und nicht nur sie.

Gerwisch - Wolfgang Beckmann, viele Jahre Ortsfeuerwehrleiter in Gerwisch, sorgte für Kurzweil bei der Festsitzung mit einer für ihn typischen Festrede, bei der er an der einen oder anderen Stelle auch den Karnevalisten durchblicken ließ. Mit der Feier seien sie zu früh dran, bekannte Beckmann unter anderem. Denn die Freiwillige Feuerwehr Gerwisch war 1911 am 21. November gegründet worden. Doch das sei nicht schlimm. „Gerwisch feiert seine Jubiläen, wenn Zeit dafür ist“, legte Wolfgang Beckmann fest.