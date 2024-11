warnung in sozialen medien Giftköder von Fressnapf im Briefkasten? Was das Unternehmen dazu sagt

Ein Gerücht in den sozialen Medien sorgt für Aufsehen: Angebliche Giftköder in Fressnapf-Futterproben alarmieren Tierbesitzer - auch in Biederitz. Das Unternehmen dementiert und warnt vor Falschmeldungen. Doch woher kommen die Meldungen überhaupt?