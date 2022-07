Glasfaser-Ausbau in Biederitz: Dann soll das schnelle Internet fertig sein

In der Gemeinde Biederitz wird vielerorts an schnellen Internetanschlüssen gearbeitet. Deutsche Glasfaser zieht Zwischenbilanz und nennt einen voraussichtlichen Termin zur Fertigstellung.

In Biederitz wird am Glasfasernetz gebaut.

Biederitz - Die Arbeiten am Glasfasernetz in der Gemeinde Biederitz sind im vollen Gange. Aktuell werde „überall“ gebaut, sagt Bürgermeister Kay Gericke (SPD). Und ein Termin zur Fertigstellung ist nun in Sicht.