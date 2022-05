Göbelpark seit 25 Jahren Treffpunkt für Züchter und Händler

Göbel - Im Jahr 1997 erwarb Joachim Düsterhöft das große Areal am Ortsausgang von Göbel und gestaltete die Gewächshausanlage so um, dass sie als Kleintier- und Exotenmarkt genutzt werden konnte. Zur Eröffnung damals habe man 400 Besucher gezählt, so Düsterhöft rückblickend. Bis heute liegt die Zahl ihm zufolge zwischen 300 und 500 Besuchern. Dass wieder Markttag ist, lässt sich unschwer auch an der Verkehrssituation im Ort und an der Straße nach Leitzkau erkennen.