Gommerns Haushaltsplanentwurf 2022 sieht erstmals seit fast zehn Jahren kein Defizit vor.

Gommern - Mit einem Defizit in Höhe von über einer Million Euro war die Stadtverwaltung Gommern am Ende des Sommers in die Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfes für das kommende Jahr gestartet. Inzwischen verzeichnet der Entwurf einen zarten Überschuss von 13 700 Euro. Für diese überaus positive Entwicklung waren mehrere Faktoren ausschlaggebend, wie Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) im Wirtschafts-, Finanz- und Tourismusausschuss in dieser Woche erklärte. Zum einen stelle das Land Sachsen-Anhalt deutlich mehr Geld als in den Vorjahren zur Verfügung, zum anderen helfe das Absenken der Kreisumlage. Drittens könne die Stadt mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Hinzukomme die jahrelange Haushaltsdisziplin und Haushaltskonsolidierung. Aber, schränkte er sofort ein, Begehrlichkeiten dürfe dieser Haushaltsplan dennoch nicht wecken.