Graffiti-Mauer in Gommern wird abgerissen

Mauer am Sportplatz, die Seite zum Kulk, ist eine Mauer, die legal mit Graffiti besprüht werden darf. Derzeit gleicht sie einer FCM-Huldigung-Galerie. Jetzt soll diese abgerissen werden und durch eine neue ersetzt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gommern - Die Arbeiten an der Einfriedung des Sportplatzes am Volkshaus haben begonnen. Darüber informierte Gommerns Bauamtsleiterin Sylvia Tetzlaff auf der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag. „Am Bereich zum Eingang zur Gaststätte wurde schon die Mauer und ein Teil des Zaunes entfernt. Die Torzufahrt ist bereits erneuert“, informierte Sylvia Tetzlaff die Ausschussmitglieder.