Große Freude: Die Jugendclubs in der Gemeinde dürfen ab Montag, 31. Mai, endlich wieder öffnen

Sieben Monate lang waren sie aufgrund der Corona-Pandemie verwaist, die Jugendclubs des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Gemeinde Möser. Das soll sich ab Montag, 31. Mai, ändern, wie das DRK in einer Pressemitteilung ankündigte. Dann werden die Billardkugeln endlich wieder rollen.

Der DRK-Jugendclub am Waldstadion in Möser darf wieder für Kinder und Jugendliche öffnen.

„Keine Kugel rollte auf dem Billardtisch in Hohenwarthe. Keine Glut funkelte im Grill des Jugendclubs Möser und keine Jugendlichen kochten am Herd im Jugendclub Schermen. All das wird nun wieder möglich sein“, heißt es dort weiter. Mit einem angepassten Hygienekonzept, das in Abstimmung mit dem Landkreis Jerichower Land entwickelt worden sei, könnten die Jugendbetreuer nach sieben Monaten nun wieder Angebote an die Kinder und Jugendlichen unterbreiten, wird DRK-Vorstand Frank Ruth zitiert. Mitte Oktober 2020 hätten die DRK-Jugendclubs wegen hoher Inzidenzwerte im Landkreis schließen müssen und seien es bis jetzt geblieben.

Konzept mit Testnachweis verbunden

Die Leiterin der Jugendclubs, Charlyn Kristin Schulz, freue sich über die Öffnung, denn immerhin stünden „die Sommerferien vor der Tür“, heißt es in der Mitteilung weiter. Für diese sechs Wochen solle ein entsprechendes Ferienprogramm erarbeitet werden, „um ein wenig nachzuholen, was in den letzten Monaten nicht möglich war“. In erster Linie seien Workshops im Freien geplant. Das Team an Jugendbetreuern, bestehend aus Matthias Fricke, Horst Wichmann und Christian Luckau, sowie einem Praktikanten, sei „gespannt auf die Kinder und Jugendlichen, die sie so lange nicht mehr gesehen haben“.

Ganz ohne Hygieneregeln, Besucherlisten und zwei Jugendbetreuer zur Einhaltung der Regeln, werde es aber auch jetzt noch nicht gehen, kündigt das DRK an. Mit dem neuen Konzept für die Jugendclubs sei zudem ein Testnachweis verbunden, den Schüler über ihre Schulen aber ohnehin zwei Mal pro Woche erhalten würden. Für Jugendliche und junge Erwachsene, die bereits in die Berufswelt integriert sind, seien die zwei freiwilligen Tests pro Woche, die von den Arbeitgebern bereitgestellt würden. „Positiv getestete Personen erhalten kein Zutritt zu den DRK-Jugendclubs“, so das DRK weiter.

Die Öffnungszeiten der Jugendclubs sind angepasst worden und über die sozialen Netzwerke der Jugendclubs und des DRK-Regionalverbandes in Erfahrung zu bringen.