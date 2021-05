Große und kleine Kinder können sich in Gerwisch an der Gartenstraße und am Domblick gut austoben

Gemeindebürgermeister Kay Gericke und die Ortsbürgermeister begutachten derzeit die Spielplätze der Gemeinde Biederitz. Dieses Mal besuchen sie den Spielplatz an der Gartenstraße in Gerwisch.

Neben der Rutsche stehen den Kindern mehrere Kleingeräte auf dem Spielplatz zur Verfügung. Foto: Nicole Grandt

Nicht nur Spielgeräte stehen den Kindern zur Verfügung, sondern auch Denkspiele, die altersgerecht für Kleinkinder sind. Foto: Nicole Grandt

Für Kinder gibt es nichts Schöneres, als zu spielen und zu toben. Diese Möglichkeit haben sie auf dem Spielplatz in der Gartenstraße in Gerwisch. Dort befindet sich ein Spielplatz, der speziell für Kleinkinder konzipiert ist.

Spielmöglichkeit für kleine Kinder

Der Spielplatz ist einer von acht Plätzen in der Gemeinde Biederitz, die auf die Kinder warten. Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) begutachtet derzeit mit dem jeweiligen Ortsbürgermeister die Spielplätze der Gemeinde. In Gerwisch gibt es zwei Spielplätze. An der Gartenstraße ist der neuere von den beiden zu finden, dieser wurde 2016 eröffnet. „Neben einem Schaukelfisch, einer Balancierfigur, einer Eisenbahn und einem Drehspiel mit nebenstehenderTafel, wurde auch eine Elefantenrutsche angeschafft und aufgestellt“, beschreibt Gericke den Platz. Die Umsetzung des Platzes betrug insgesamt 6000 Euro. „Die notwendigen Arbeiten wurden insgesamt über Eigenmittel der Gemeinde und Spenden in Höhe von 3000 Euro finanziert“, erklärt Gericke weiter. „Es gab einfach einen Bedarf an einer Spielmöglichkeit für kleine Kinder in der Gemeinde.“

Der zweite Spielplatz in Gerwisch befindet sich am Domblick. Dieser wurde im Jahr 2006 errichtet. Der Spielplatz bestand vor den Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen lediglich aus drei Drehtellerspielgeräten, einem Einzelwippelement sowie einem Holzhaus und einem Sandkasten. Die Elemente waren größtenteils aufgrund ihres Alters und unterlassener Instandsetzungsarbeiten dringend sanierungsbedürftig.

Sanierung und neue Spielgeräte

„Im Zuge der Sanierung und Neugestaltung im Dezember 2017 wurde das Gelände komplett neu profiliert. Damit konnten neben den alten Geräten, die wieder instandgesetzt wurden, auch eine neue Spielturmanlage sowie eine viersitzige Metallwippe mit Fallschutz aufgestellt werden“, berichtete Gericke von den Instandsetzungsmaßnahmen.

Die Gesamtkosten des Projektes betrugen rund 11.500 Euro. Die notwendigen Arbeiten wurden insgesamt über Eigenmittel der Gemeinde, Spenden und Fördermittel der Fanta Spielplatzinitiative in Höhe von 1000 Euro finanziert.