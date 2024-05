Grünstraße in Burg bei Magdeburg bleibt Baustelle

In der Grünstraße wird noch eine Weile gearbeitet.

Burg - Die Bauarbeiten in der Grünstraße dauern noch an. Von der Kreuzung zur Blumenthaler Straße sieht es so aus, als wäre alles schon erledigt. Die Fahrbahn liegt und auch die Schilder „Einfahrt verboten“ mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ stehen bereits. Wie geht es weiter?