Seit Monaten hat ein Vermieter in Burg für über 100 Wohnungen keine Zahlungen an die Stadtwerke geleistet. Familien drohen im Winter kalte Heizungen. Der ganze Fall.

Mitten im Winter keine warme Heizung? Mieter von Neubaublöcken in Burg sauer auf Vermieter

Seit Monaten kein Geld an Stadtwerke gezahlt

Burg. - Der Vermieter zahlt nicht, die Stadtwerke drohen, die Bewohner sind in Sorge: Mietern von zwei Mehrfamilienhäusern in Burg sind in großer Sorge, dass mitten im Winter ihre Heizungen kalt bleiben. Der ganze Fall.