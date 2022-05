Hilfestellung nach der Diagnose Krebs im Jerichower Land

Eine Krebserkrankung ist ein heftiger Schicksalsschlag für die betroffenen Patienten und deren Angehörige. Doch sie müssen mit dieser Diagnose nicht allein fertig werden, denn in Burg gibt es nun eine Beratung.

Sozialberaterin Jana Scholz gehört zum Team der Außenstelle der psychosozialen Krebsberatungsstelle in Burg.

Burg - Die Diagnose Krebs ist ein Vorfall im Leben, der vieles ins Wanken bringt, der oft ein Schock ist und alle Pläne nichtig machen kann. Rusen Hoffmann, Psychologin am Universitätsklinikum Magdeburg, ist sich dessen bewusst. Damit Menschen aus dem Jerichower Land in einer solch schweren Zeit nicht allein gelassen werden, gibt es nun in Burg die Außenstelle der psychosozialen Krebsberatungsstelle des Universitätsklinikums. Wo und wie wird die Beratung stattfinden?