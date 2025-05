Größtes Sportfest im Jerichower Land Hunderte Läufer in Gommern: Malig-Lauf wird zum Massenevent

Der 27. Malig-Lauf in Gommern hat sich zu einer festen Größe im Landkreis entwickelt. Was der Name bedeutet, wie viele Läufer antraten und was es alles zu sehen gab.