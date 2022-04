Im Jerichower Land gehören nicht nur Pfannkuchen zu Silvester

Noch einiges los war im Jerichower Land in den letzten Stunden des vergangenen Jahres. Was wurde am Silvestertag erledigt?

Burg/Ferchland - Trotz allem, was durch die Pandemie anders geworden ist, der Pfannkuchen gehört für die meisten zu Silvester dazu. So war der Ansturm auf die Bäckereien groß, beispielsweise bei Sprung in der Filiale am Markt in Burg. „Pflaumenmus ist heute der große Favorit, ich habe schon nachbestellt“, sagte Ulrike Mittelstädt. Insgesamt fünf verschiedene Sorten lagen für die Kunden bereit. Und nicht nur in den Bäckereien war viel los.