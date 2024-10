Kurioser streit in möser Attraktives Lostauer Wohngebiet an der Elbe? Warum der Landkreis das verbieten will

Am Weinberg bei Lostau soll ein Wohngebiet entstehen - unweit der Elbe. Beste Lage also. Die Aufsichtsbehörde in der Kreisverwaltung ist von den Plänen der Gemeinde Möser aber wenig angetan. Warum?