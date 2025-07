Bereits im Vorhinein standen die Zeichen für ein neues Immobilien-Projekt in Biederitz schlecht. Nun folgt die Gewissheit: Geplante Doppelhäuser in einer beliebten Straße wird es nicht geben. Warum?

Doppelhäuser in bester Lage? Fehlanzeige! Immobilienprojekt in Biederitz gescheitert

In Biederitz sollte in einer beliebten Straße eine neue Bebauung erfolgen. Doch die Gemeinde erteilt dem Bau-Projekt nun eine Absage.

Biederitz. In einer beliebten Straße in Biederitz sollten Doppelhäuser entstehen - doch aus dem Immobilienprojekt in bester Magdeburger Randlage wird jetzt nichts.

Das von Investoren anvisierte neue Bebauung am Schwanengraben 2 in Biederitz erhält von der Gemeinde eine deutliche Absage. Geplant war eine Gestaltung des Grundstücks mit drei zweigeschossigen Doppelhäusern.

Immobilien in Magdeburger Randlage: Pläne zu Doppelhäusern gescheitert

Bereits vor der Sitzung des letzten Gemeinderates hatten sowohl der Ortschaftsrat als auch der Ausschuss für Wirtschaft, Bau, Umwelt, Ordnung und Verkehr sowie der Haupt- und Finanzausschuss für eine Ablehnung votiert.

Lesen Sie auch: Hausbau vor den Toren Magdeburgs: Mehrere Stadtvillen-Viertel entstehen in Biederitz

Die finale Entscheidung oblag allerdings dem obersten Gremium der Gemeinde, das mit vierzehn möglichen Stimmen gegen den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans votierte.

Immobilienprojekt in Biederitz fügt sich nicht in Bebauung ein

Auf der Sitzung fasste Gemeindemitarbeiterin Kerstin Mecke die weit verbreitete Ablehnung der einzelnen Instanzen so zusammen: „Die geplante dreireihige Bebauung fügt sich nicht in die vorhandene Bebauung ein.“

Das sei im Vorfeld bereits klar gewesen, allerdings hätte jeder die Möglichkeit über die Aufstellung eines Bebauungsplans abstimmen zu lassen.

Mit der Entscheidung des Gemeinderates ist diese Art der Bebauung am Schwanengraben 2 nun vorerst vom Tisch.