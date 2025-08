Immobilien in neuem wohngebiet Top-Lage nahe Magdeburg: Diese zwei Traum-Grundstücke sind für wenig Geld noch zu haben

Die Immobiliensuche bei Magdeburg ist vor allem für junge Familien oft eine Nervenprobe. Die gute Nachricht: In Heyrothsberge werden noch neue Besitzer für zwei Filet-Grundstücke gesucht. Was sie kosten und warum sie so besonders sind.