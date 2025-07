Den Traum vom Eigenheim hegen viele Menschen im Jerichower Land. Ein Gutachten zeigt, wo es am teuersten ist. Möser ist bei den Immobilienpreisen ganz vorne dabei.

Der Traum vom Eigenheim im Jerichower Land: So viel kostet ein Haus in Möser

Wohnimmobilien aller Art sind im Vergeleich zu den restlichen Regionen des Landkreises Jerichower Land in Möser besonders teuer.

Möser. - Mit der Familie aufs Dorf ins Grüne ziehen, in der Nähe zwei Autobahnauffahrten, nur ein kurzer Weg nach Magdeburg oder in die Kreisstadt Burg, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Apotheken – die Ortschaften der Gemeinde Möser haben viel zu bieten. Dass alles macht Ein- und Zweifamilienhäuser in der Gemeinde attraktiv, aber auch teuer.