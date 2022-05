In der Burger Kernstadt und im Ortsteil Reesen sollen zügig Bauplätze geschaffen werden

Die eigene Immobilie bleibt auf der Wunschliste vieler Familien ganz oben: Lohnt sich das Vorhaben in Burg und seinen Dörfern? Gibt es ausreichend Bauplätze?

Der Reesener Ortsbürgermeister Otto Voigt (SPD) zeigt auf den östlichen Teil von Schmidt's Berg, wo die Gemeinde mit Hilfe der Stadt wieder Bauplätze ausweisen will. Das Areal ist teilweise erschlossen, die Nachfrage nach bezahlbaren Grundstücken groß.

Burg - Wer bauen will, braucht Grundstücke. Deren Wert richtet sich in erster Linie nach deren Lage. Mit Wohnen im Grünen inmitten „einer aktiven Dorfgemeinschaft" will Reesen mit seinen knapp 500 Einwohnern punkten.