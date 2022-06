Stadtrat spricht sich gegen die Aufnahme der Bestattungsform in die Friedhofssatzung aus In Möckern keine letzte Ruhe im Friedwald

Bestattungen in einem Friedwald wird es in der Stadt Möckern vorerst nicht geben. Der Stadtrat von Möckern hat sich in seiner jüngsten Sitzung dagegen ausgesprochen, diese Bestattungsform in die neu zu beschließende Friedhofssatzung aufzunehmen.