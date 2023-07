Der Berufsinformationstag - in Gommern als BIT bekannt - informiert die Schüler über Berufe und Stellen bei Unternehmen in der Region. Welche Unternehmen wollen mitmachen?

Gommern - Die Zeugnisse an der Gommeraner Sekundarschule „Fritz Heicke“ und der Europaschule Gymnasium Gommern sind am vergangenem Freitag an die Abschlussjahrgänge überreicht worden. Der neue Lebensabschnitt hat damit offiziell begonnen - wie es so schön heißt und immer wieder mit leicht erhobenem Zeigefinger betont wird. Jetzt geht es richtig los, jetzt werden die richtigen und wichtigen Weichen für die Zukunft gestellt. Doch was, wenn man mit diesem neuen Abschnitt noch nichts anzufangen weiß?

Hier hilft der Stadtförderverein „Wir für Gommern“ - und zwar den Abgängern, die eventuell noch keinen Plan haben, aber vor allem jenen, die noch ein, zwei Jahre die Schulbank drücken dürfen.

Im September findet der BIT statt

„Um sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden, bieten wir auch in diesem Jahr den Schulabgängern 2023/2024 eine ansprechende Plattform zur Information über die eigene Berufswahl in und um unsere Einheitsgemeinde Gommern an“, sagt Andreas Noth vom organisierenden Arbeitskreis Wirtschaft des Fördervereins.

Dazu findet ein Berufsinformationstag (BIT) am Donnerstag, 7. September, von 8 bis 13.30 Uhr im Gebäude der Sekundarschule „Fritz Heicke“, Nordhausener Straße 18, in Gommern statt. Der Förderverein arbeitet hierbei sowohl mit der Sekundarschule „Fritz Heicke“ als auch der Europaschule Gymnasium Gommern zusammen.

Etwa 150 Schüler informieren sich

Etwa 150 Schülerinnen und Schülern der 9. Und 10. Klassen aus der Sekundarschule sowie den 10. Klassen des Gymnasiums werden an diesem Tag Ausbildungsmöglichkeiten in kaufmännischen, handwerklichen sowie technischen Berufsbildern rund um die Einheitsgemeinde Gommern präsentiert. Zudem wird der Fokus in diesem Jahr auch auf das duale Studium, das zwischenzeitlich auch in bestimmten Bereichen ohne ein Abitur begonnen werden kann, gelegt.

Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind gut beraten, sich rechtzeitig zu überlegen, wie es weitergehen soll. Auch Unternehmen sind immer mehr gefordert, die richtigen Schritte frühzeitig zu machen. Vorbei sind die Zeiten, dass ihnen Auszubildende die Türen eingerannt haben. Das Blatt hat sich schon länger gewendet. Unternehmen sind zu Bewerbern geworden.

Unternehmen gesucht, die sich den Schülern vorstellen wollen

Daher werden auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich bisher noch nicht an den Förderverein gewandt haben, gebeten, über eine Teilnahme nachzudenken. „Der BIT bietet eine hervorragende Möglichkeit, im Rahmen eines viertelstündigen Speed-Datings, Unternehmen potenziellen Auszubildenden zu präsentieren, freie Ausbildungsplätze zu bewerben und Interessierte zu einem Praktikum einzuladen“, wirbt Andreas Noth für eine Teilnahme.

Details hierzu finden Unternehmen auf der Internetseite www.wirfuergommern.de. Nachfragen per Mail unter bit@wirfuergommern.de sind auch möglich. „Gern setzen wir uns mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in Verbindung und beantworten alle Fragen rund um den Berufsinformationstag“, so Andreas Noth.

Die Präsentationen der Unternehmen werden wie bei den vorigen BIT in Klassenräumen stattfinden. Ein Klassenraum wird jeweils von zwei Unternehmern geteilt, die sich den Schülern somit abwechselnd vorstellen.