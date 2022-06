Gespräch Interview mit Rocket-Beans-Moderator Andreas Lingsch: "Sachsen-Anhaltiner können ruhig länger liegen bleiben"

Seit fünfeinhalb Jahren moderiert der gebürtige Magdeburger Andreas Lingsch beim Hamburger Internet-Sender Rocket Beans TV. Der 33-Jährige ist in Gommern aufgewachsen und erzählt im Interview, was er an seiner Heimat vermisst und warum die Menschen in Sachsen-Anhalt mehr Selbstvertrauen brauchen.