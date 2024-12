Nach der Schließung von "Luu" in Menz eröffnet nun das italienische Restaurant "Piazza Napoletana". Der Neapolitaner Pepino Caputo will authentische Küche ins Jerichower Land bringen - und geht dafür ein großes Wagnis ein.

Neuer Italiener für Menz: Onkel Pepino setzt in seinem Restaurant auf authentische Küche

Pepino Caputo eröffnet das "Piazza Napoletana" in Menz. Der Neapolitaner hat ein klares Konzept: Authentisch muss es sein - und liebevoll.

Menz. Es ist so weit: Das „Piazza Napoletana“ eröffnet dort, wo das Kult-Restaurant "Luu" in Menz seinen Gästen jahrelang asiatische Küche bot. Wir durften einen Blick vorab in das italienische Restaurant werfen. Pepino Caputo erzählt, welche Besonderheiten auf seine Gäste warten - und warum er sehr nervös ist.