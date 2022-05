Jerichower Land freut sich auf Sachsen-Anhalt-Tag

Beim Sachsen-Anhalt-Tag 2019 in Quedlinburg waren auch Künstler der Kreismusikschule Jerichower Land auf der Regionalbühne vertreten.

Burg - Als in Stendal zum ersten Mal der Sachsen-Anhalt-Tag stattfand, gab es den Landkreis Jerichower Land noch nicht in der heutigen Form. Im Sommer 1997 waren die beiden Altkreise Genthin und Burg zwar schon fusioniert, aber erst zehn Jahre später entstand durch eine weitere Gebietsreform der heutige Kreis. In acht Monaten, nach einem Vierteljahrhundert, ist die Hansestadt wieder Gastgeberin des Landesfestes.