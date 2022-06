Jerichower Land scheint dem Land nicht schön genug

Burg/Genthin - Langlauf und Rodeln im Harz, Übernachten im traumhaften Gartenreich Dessau-Wörlitz, Salzwedeler Baumkuchen – all das ist erwähnt in der aktuellen Broschüre der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Das Jerichower Land wird allerdings nicht erwähnt. Was sind die lohnenswerten Ziele in der Region?