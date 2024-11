Alte Mauern, neue Ideen: Ein seit Jahren verwahrloster Kellerraum soll zu einem Treffpunkt für die Ladeburger Kinder und Jugendlichen umgestaltet werden. Junge Ladeburger ergreifen dabei Eigeninitiative und packen fest an.

Jugendliche verwandeln Kellerloch in Treffpunkt

Frischer Wind in Ladeburg

Elias (l.) und Toni stehen in einem wenig einladenden Keller. Ihr Ziel: Der Raum soll zu einem Treffpunkt für die Ladeburger Jugend umgestaltet werden.

Ladeburg. Es riecht muffig und stickig, an Wänden und Decken spannen sich Spinnenweben auf. In der einen Ecke befindet sich ein großer Berg Sand, in der anderen ist Holz aufgestapelt. Farbe und Putz blättert von den Wänden, dunkle Flecken überall. Spärliches Licht fällt durch zwei winzige Fenster, vermag den kaum zwei Meter hohen Raum nur wenig auszuleuchten. Eigentlich könnte man hier einen Gruselfilm drehen, doch Ladeburgs Jugend hat andere Pläne dafür