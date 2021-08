Ferienfreizeit Jungen und Mädchen aus Burg basteln und spielen im Pionierhaus

Im Pionierhaus in Burg trafen sich in den vergangenen zwei Wochen täglich 65 bis 75 Kinder, um an der Ferienfreizeit teilzunehmen. Leiterin Ulrike Strobach berichtet, was die Kinder während der Ferienaktivitäten erleben konnten.