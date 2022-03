Risse im Damwildgehege Kalb und Alttier tot, weitere Tiere verschwunden: Schweinitzer Eigentümer vermutet Wolf als Verursacher

Am Dienstag stellt Egbert Köhler in Schweinitz fest, dass in seinem Damwildgehege zwei Stücke Wild gerissen sind, weitere Tiere fehlen. Unter dem Zaun ist ein Loch. Das Wolfskompetenzzentrum Iden muss jetzt klären: War es der Wolf?