Keine Impfpflicht für alle: Was Kliniken und Bürger in Burg dazu sagen

Mit deutlicher Mehrheit wurden die Anträge für eine allgemeine Impfpflicht am 7. April im Bundestag abgelehnt. In Burg traf diese Entscheidung nicht nur auf Zustimmung.

Burg - „Früher, in der DDR, hätte es solche Diskussionen gar nicht gegeben: In so einer Krisensituation muss klare Kante gezeigt werden“, sagt Siegfried Göbbecke auf die Frage, was er von der Ablehnung der Impfpflicht gegen das Corona-Virus durch den Deutschen Bundestag hält. Gleichwohl fordert der Burger, dass die Entscheidung, ob man sich impfen lassen möchte, jedem selbst überlassen sein sollte. Eine Volksstimme-Umfrage fand aber auch Zustimmung für eine allgemeine Impfpflicht.