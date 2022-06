Keine Zeit fürs Fahrradschloss: Regionalbereichsbeamte zum Radaktionstag auf Fußstreife durch Gommern

Zum Radaktionstag halfen die Möckeraner Regionalbereichsbeamten der Polizei in Gommern aus. Gleich zu Beginn herrschte Verkehrschaos vor den Schulen. Bei der Fußstreife durch das Stadtgebiet fielen die Gurtmuffel in den Fahrzeugen und die nicht angeschlossenen Fahrräder auf.

Kurz vor Unterrichtsbeginn herrschte gestern Morgen Verkehrschaos an der Einfahrt zur Buswendeschleife an der Europaschule Gymnasium Gommern. Teilweise hatten die Busfahrer Schwierigkeiten, zur Buswendeschleife zu gelangen. Die RBBs kontrollierten und ermahnten mehrere Schüler, die die Straßenverkehrsordnung missachteten.

Gommern - Es sei ihr erster Strafzettel, seitdem sie vor 13 Jahren ihre Fahrerlaubnis gemacht habe. Die Frau hatte gestern Morgen ihr Auto auf dem Fußweg vor der Ernst-Ebert-Sporthalle abgestellt, als sie ihr Kind zur Schule brachte. Sie stelle sich immer auf dem Parkplatz an der Sporthalle. „Aber heute Morgen war so viel los, ich bin nicht durchgekommen.“ Insgesamt hatten Karsten Dannemann und Mario Hecker, die Regionalbereichsbeamten (RBBs) der Polizei in Möckern, die gestern Vormittag in Gommern aushalfen, drei auf dem Gehweg parkende Autofahrer und einen freihändig fahrenden Fahrradfahrer vor der Sekundarschule aufgeschrieben. Die Zufahrt zur Sekundarschule lag auf ihrem Weg zur Buswendeschleife am Gymnasium.