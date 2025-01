Geben und Nehmen heißt es in einer Dorfgemeinschaft. Junge Büdener malerten auf Initiative ihrer Schule im vergangenen Jahr die Bushaltestelle in ihrem Heimatort. Der Ortschaftsrat Büden will jetzt mit einer Sprechstunde für junge Mitbürger mehr auf die Belange der Jugend eingehen.

Foto: Stephen Zechenodrf