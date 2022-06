Kinderspielplatz in Möckern wird zum Zankapfel

Wollte der Ortschaftsrat von Anfang an Sand als Fallschutz auf dem Spielplatz oder doch lieber Mutterboden? Und was ist vor allem besser für die Kinder?

Ein Spielplatz in Möckern sorgt für Ärger.

Möckern - Wenn zwei sich streiten, leidet hoffentlich nicht ein Dritter - in dem Fall die Kinder in Möckern. In Möckern zanken sich Verwaltung und Ortsbürgermeister gerade darum, wer Sand als Fallschutz für die Kinder wollte und wer Mutterboden.